Forse in molti si sono dimenticati – tranne noi di Tecnoandroid – ma gli abbonati del servizio streaming on demand di Netflix sono ancora in attesa di The 100 season 7. Su tutte le furie per questo ritardo, si stanno chiedendo se usciranno i nuovi episodi! Scopriamo insieme quando è prevista la pubblicazione della settima stagione di The 100 sul catalogo Netflix. Ecco tutti i dettagli ad oggi conosciuti.

The 100 S7: ancora in attesa gli abbonati Netflix

Questo ritardo non rende onore ai milioni di abbonati che hanno fatto impennare The 100 nella classifica delle serie TV più viste di sempre. Infatti ad oggi, dopo che a inizio dicembre 2020 uscì la sesta stagione, nulla più si è saputo sulla settima e ultima stagione di questo titolo.

Ovviamente gli utenti, oggetto di questo sgarbo, non sono molto felici. Basti pensare che su Premium i nuovi episodi di The 100 S7 erano stati pubblicata dal 26 ottobre all’8 febbraio 2021. Sebbene le nuove stagioni di questa serie TV solitamente sono approdate in Italia a circa un anno dal loro debutto negli Stati Uniti, quest’anno per gli utenti Netflix è tutto in ritardo.

Come mai sono stati maltrattati così? Qualcosa non sta funzionando nell’accordo tra il colosso dello streaming e l’emittente televisivo The CW? La speranza di tutti i fan era quella di poter assistere ai nuovi episodi di The 100 almeno entro aprile 2021, con un ritardo su Premium comunque accettabile.

Al contrario, ad oggi nulla, tutto tace e, tra l’altro, non ci sono nemmeno previsioni in merito. The 100 S7, su Netflix, uscirà entro la fine del 2021? Potrebbe essere un’ipotesi più che plausibile, ma al momento non abbiamo informazioni o conferme in merito.

Continuano a confermarsi le voci sul prequel

Nel frattempo si confermano le voci su un possibile prequel di The 100 che però, rispetto a quanto affermato in precedenza, non si intitolerà “Anaconda“. Proprio The CW si era lasciata scappare che l’ideatore e produttore della serie è già al lavoro.

The long-gestating spinoff of #The100 is still in the works at @TheCW, according to boss Mark Pedowitz https://t.co/WBI02PPryj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 25, 2021

Ecco la dichiarazione di Jason Rothenberg proprio riguardo al prequel di The 100: “Mi hanno chiesto di sviluppare un prequel e c’erano diverse strade diverse che avremmo potuto seguire. Inizialmente volevo ambientarlo sull’arca ma poi ho cambiato idea perché aveva più senso per la storia che stavamo raccontando nella settima stagione“.

Insomma, questo è tutto quello che sappiamo su The 100, con la speranza che presto anche gli utenti Netflix potranno assistere agli ultimi episodi della serie.