Tutti noi abbiamo uno smartphone preferito ed altrettanti che si riposano nel cassetto in attesa che la batteria dia battaglia persa. Meglio non abbandonare il vecchio dispositivo in quanto ci sono 12 funzioni segrete che possono tornare utili anche per telefoni apparentemente inusabili. Ecco come riuscire a resuscitare un device dato per morto con questa lista di chicche da salvare nei preferiti.

Smartphone di nuovo in vita con queste idee assurde