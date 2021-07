Il Samsung Galaxy Z Flip 3 è quasi pronto al debutto. Il colosso sudcoreano lancerà il suo nuovo pieghevole a conchiglia durante l’evento dell’undici agosto ma, secondo quanto riportato da un recente brevetto registrato dalla stessa azienda, sembra essere già pronto a sviluppare nuove idee che potrebbero rendere la serie di dispositivi davvero particolare.

Samsung brevetta un nuovo Galaxy Z Flip 3 con fotocamera rotante!

Il brevetto a cui si fa riferimento è stato scovato da LetsGoDigital che, oltre a fornire immagini che permettono di comprendere al meglio la soluzione pensata da Samsung per un probabile dispositivo futuro, riporta quanto presente nel documento.

Il Samsung Galaxy Z Flip brevettato dal colosso appare originale in quanto caratterizzato dalla presenza di una fotocamera riposta nella cerniera che consente allo smartphone la tipica chiusura a conchiglia che lo distingue dalla serie Galaxy Z Fold.

Il modulo fotografico non si distingue soltanto per il nuovo alloggiamento. Samsung sembrerebbe aver pensato a una fotocamera rotante capace di fungere contemporaneamente da fotocamera frontale e posteriore. Come evidenziato dalla fonte l’adozione di una tale soluzione consentirebbe al colosso la realizzazione di quanto brevettato nei mesi scorsi e quindi di inserire un pannello esterno ancora più grande.

La mossa favorirebbe senza alcun dubbio l’introduzione di un display secondario aggiornato ma sarebbe causa di un aumento delle dimensioni complessive dello smartphone e soprattutto di un ispessimento del meccanismo a cerniera che potrebbe intaccare il dispositivo dal punto di vista estetico.

Samsung potrebbe comunque avere intenzione di sviluppare ulteriori tecnologie grazie alle quali porre rimedio ai “disagi” mostrati dal brevetto in questione o accantonare quanto brevettato. Come sempre i documenti depositati dai vari colossi sono spesso destinati a non prendere vita ma soltanto l’attesa e l’emergere di ulteriori novità potrà fornire informazioni utili al fine di apprendere con maggiore concretezza quello che sarà il destino della serie Galaxy Z Flip.