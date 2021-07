Iliad: le offerte migliori fino a 120GB in 5G, ecco il prezzo finale

Tutti quei gestori che credevano di avere Iliad sotto controllo prima ancora che arrivasse, oggi dovranno certamente ricredersi. Le statistiche parlano chiaro con il provider proveniente dalla Francia che domina le classifiche senza problemi. Al momento si ritrova al quarto posto ma le mire espansionistiche per il futuro risultano molto spiccate.

Iliad vuole infatti migliorare ulteriormente, proponendo sempre la sua solita strategia che vede i contenuti al centro del discorso. Le offerte del provider arrivano infatti ogni volta per rendere la vita più semplice agli utenti, i quali possono contare anche su prezzi molto più bassi della norma. Un classico esempio potrebbero essere le promozioni attualmente disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di due soluzioni diverse tra loro ma che incarnano sempre gli stessi ideali proposti fin dal primo giorno da Iliad.

Iliad: ci sono due offerte, si parte da 80 giga per arrivare a 120 giga in 5G

Attualmente sul sito ufficiale di Iliad è possibile trovare due offerte strepitose, le quali sono oggetto di grande richiesta da parte del pubblico.

La prima è la più famosa e anche la più ricercata, quella da 120 giga in 5G. La promo in questione permette di avere anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. Segue poi la promo da 80 giga in 4G che si differenzia non per minuti ed SMS ma per il prezzo che equivale a soli 7,99 € al mese per sempre. Le offerte saranno disponibili fino a data da destinarsi per tutti.