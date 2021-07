Dall’8 Agosto 2021 dovrebbe iniziare il periodo di rialzo delle offerte mobile e rete fissa di Vodafone, che fino ad oggi ha deciso di prorogare all’8 agosto la promozione che permette di attivare la tariffa Internet Unlimited al prezzo di 25,90 euro al mese.

La prima scadenza era segnata per il 25 Luglio 2021, e l’offerta in primo luogo poteva essere attivata anche online per lo stesso prezzo.

Cosa comprende questa nuova offerta prorogata

Vodafone Internet Unlimited nei negozi propone per quanto riguarda la rete fissa un contratto ADSL o Fibra con una connessione fino a 2,5 Gbps, ma questa e’ una soluzione per gli utenti interessati chiaramente solo ad internet, considerando che le sono presenti chiamate a consumo verso numeri fissi e mobili nazionali. Il prezzo mensile, come stabilito, e’ di 25,90 euro fino a nuova proroga.

Compreso nel pacchetto dell’offerta, troviamo una SIM dati pre-attivata e 1GB internet disponibile ogni mese. Se vuoi attivare invece l’opzione 150 GB sempre sulla tua SIM inclusa nell’offerta, bastera’ pagare 4 euro in più al mese.

In offerta fino ad agosto anche il router portatile

Inoltre, per gli utenti interessati e che in questi mesi viaggeranno molto, e’ prevista al costo di 1 euro in più al mese per i primi 24 mesi l’attivazione dell’opzione che permette di ottenere un router 4G portatile Vodafone.

Per chi invece necessita di una rete fissa che abbia la possibilita’ di effettuare chiamate illimitate, è possibile aggiungere questa opzione versochiamata “Fissi e mobile nazionali senza limiti”, pagando 3 euro in più al mese.

Se sei invece un utente che lavora molto online, o per motivi lavorativi non puo’ restare senza connessione, Vodafone permette inoltre di attivare il servizio Sempre Connessi, che consente di switchare su rete 4G nel caso la linea fissa non funzioni come dovrebbe. Questo servizio di backup puo’ essere anche acquistato, infatti e’ disponibile una chiavetta USB di backup chiamata internet key che ti permettera’ di non perdere nessun dato e rimanere sempre connessi alla rete per soli 19,90 euro.