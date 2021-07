Vodafone Italia quest’estate 2021 ha deciso di regalare ad alcuni suoi già clienti privati di rete mobile la promozione Infinito 2 Mesi Gratis.

Quest’ultima permette di avere tutto illimitato, ovvero il traffico voce, i messaggi e internet alla massima velocità disponibile per 2 mesi dall’attivazione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone vi regala minuti, SMS e Giga per due mesi

Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis prevede minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile in Italia alla massima velocità disponibile. Non è previsto alcun costo mensile. Dopo 2 mesi dall’attivazione si disattiva in automatico.

Al termine dei 2 mesi la promozione si disattiva automaticamente. L’attivazione di Infinito 2 Mesi Gratis non comporta la modifica del piano tariffario, dei servizi eventualmente già attivi e dell’offerta principale attiva che continuerà ad essere addebitata sulla propria SIM durante il periodo di validità di Infinito 2 Mesi Gratis.

I minuti, gli SMS e i Giga illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito. La promozione è valida anche su rete Vodafone 5G se c’è copertura e se il device è compatibile. Infinito 2 Mesi Gratis è attivabile a scaglioni per alcuni già clienti Vodafone direttamente dall’app MyVodafone. Quindi, se un giorno la promo nell’app non è presente, può essere proposta il giorno successivo. Se la promozione gratuita non viene proposta, non è possibile richiederla.