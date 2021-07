Vodafone ha modificato ancora una volta i suoi listìni per questa stagione estiva. Il provider di telefonia ha previsto dei cambiamenti tariffari per una delle sue tariffe più popolari: la Special 50 Giga.

Vodafone, 2 euro in più da pagare per chi è già cliente

La Special 50 Giga nel corso del tempo si è accreditata come una delle più importanti promozioni per i nuovi clienti. La ricaricabile è operativa per tutti gli abbonati che effettuano la portabilità del numero da altro provider.

Vodafone ha previsto per la Special 50 Giga alcuni scatti tariffari. La tariffa per una fetta consiste di abbonati presenta ora un costo extra di 2 euro al mese. Il nuovo costo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni per tutti coloro che sino a qualche mese fa pagavano un prezzo di rinnovo pari a 7,99 euro. Il rincaro porta ad un nuovo prezzo di 8,99 euro per coloro che pagavano 6,99 euro.

Al netto di queste modifiche ai costi, Vodafone non ha previsto alcuno scatto extra sulle soglie di consumo. Gli abbonati con la Special 50 Giga continueranno ad avere chiamate no limits, SMS senza limiti verso chiunque e 50 Giga per la connessione internet.

Le modifiche dei prezzi di Vodafone riguardano solo ed esclusivamente i vecchi abbonati. per i vecchi clienti invece è prevista una novità, divenuta ufficiale con la pubblicazione dei vari bundle. Gli utenti avranno la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi di abbonamento. Sulla base di tale novità, nei primi sei mesi di tariffa operativa. On sono previsti costi aggiuntivi.