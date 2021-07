Truffe: come comportarsi in caso di frode? Ce lo spiega Gabriele Urzì

“In un solo anno, sono più che raddoppiati i casi di reati informatici denunciati alle forze dell’ordine in Sicilia. Il Covid ha stravolto le abitudini nel settore bancario, anche in quelle regioni del Sud tradizionalmente più ‘affezionate’ a forme di pagamento classiche” ha spiegato Gabriele Urzì, segretario provinciale Fabi Palermo e responsabile Salute e Sicurezza del sindacato. Dopodiché egli ha aggiunto: “L’aumento vertiginoso di truffe informatiche, furti di identità e dati sensibili, utilizzo illecito di carte di credito, furti di denaro dai conti correnti è legato al massiccio incremento dei pagamenti elettronici”.

La Polizia Postale ha riferito che nel 2020, solo in Sicilia i casi denunciati di utilizzo illecito di carte di credito e phishing hanno raggiunto i 1.410, con 9 persone denunciate. Nel complesso i casi sono stati ben 1.698, con 418 persone indagate. Soprattutto nel “computer crime”, ovvero il furto d’identità, gli attacchi informatici, e l’installazione di malware, gli Agenti hanno registrato 794 casi con 28 persone denunciate. Per altre tipologie di frode, si contano 374 casi con 102 persone denunciate. A seguire il “sim swap”, ovvero la sostituzione fraudolenta delle sim, con ben 530 casi.

Ciononostante nulla è perduto. Secondo Gabriele Urzì vi sono vari“E’ bene sapere che le informazioni e gli strumenti con cui accediamo aisono strettamente personali e vannocon cura e che la banca non ci chiederà mai di fornirle direttamente i nostri codici di accesso ai servizi quando ci contatta. Occorre poi controllare regolarmente glidei nostri rapporti bancari, tenere sempre a portata di mano iavvalersi dei servizi diha specificato.

Concludendo poi con: “Ma anche installare adeguati software di protezione sui dispositivi che utilizziamo per accedere al mobile o internet banking, modificare frequentemente le password di accesso al servizio di internet banking. Inoltre non bisogna rendere pubblici indirizzi, password o codici. Piuttosto valutare con attenzione le richieste di dati personali da parte di chi non conosciamo. Insomma, tenere gli occhi aperti”.