All’interno del suo catalogo Netflix riesce a raccogliere molte informazioni. Sia per quanto concerne i film che per quanto concerne le serie TV. I fan sono perfettamente a conoscenza che possono trovare qualsiasi cosa sulla piattaforma in maniera davvero molto rapida. Alcuni prodotti della piattaforma californiana sono diventati un vero e proprio cult del mondo dello streaming, proprio come è successo con Stranger Things. La notissima serie TV arriverà su Netflix molto presto con la quarta stagione ed è attualmente in fase di programmazione. Dunque, presto arriveranno delle belle e nuove notizie entusiasmanti sui famosi ragazzi di Hawkins.

Stranger Things: David Harbour parla di una possibile quinta stagione

David Harbour, l’attore che interpreta nella serie Jim Hopper, si è espresso circa il nuovo capitolo dello show che sta per arrivare. L’attore ha fatto pensare che ci sarà probabilmente anche una quinta stagione dello show:

“Sì, penso che nella mia lista dei punti di discussione di Netflix non dovrei dire che c’è una quinta stagione. Se tu fossi sul set con qualcuno che lavora a uno spettacolo che potrebbe avere una quinta stagione, sono sicuro che quelle persone probabilmente metterebbero in scena qualcosa che porterebbe a nuovi episodi.”

Inoltre, Harbour è andato avanti parlando di quanto la quarta stagione che sta per arrivare sia in assoluto la sua preferita fino a questo momento:

La adoro. Le sceneggiature migliorano sempre e questi ragazzi sono fantastici. La prima stagione è così buona e intima in un certo modo, è così bella. E questi ragazzi vanno in direzioni diverse, di cui i fan hanno molteplici interpretazioni, ma devo dire che la scrittura continua ad essere del suo genere particolare e specifico, qualunque cosa stiano facendo in ogni stagione è semplicemente straordinaria. E questo traguardo, ancora una volta, lo superiamo.