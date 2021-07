smartphone-esiste-un-modello-che-costa-quasi-100mila-euro

Nel mondo degli smartphone esistono modelli da collezione destinati al settore del lusso. Addirittura ce n’è uno che costa quasi 100mila euro. Prodotto da Goldvish, azienda leader nel settore, è davvero un prodotto speciale e unico nel suo genere. Scopriamo insieme tutti i suoi dettagli, quanto costa e perché il prezzo di questo smartphone, quasi quasi, raggiunge il valore di un appartamento.

Smartphone da collezione: un lusso che pochi si possono permettere

Qualche giorno fa, qui su Tecnoandroid, vi abbiamo parlato di alcuni smartphone da collezione di Caviar, azienda Russa capace di trasformare un semplice cellulare in un pezzo davvero incredibile.

Oggi invece vedremo un modello realizzato interamente da Goldvish, un vero e proprio produttore svizzero di smartphone. Ovviamente, per i prezzi elevati capite bene che stiamo parlando di telefoni cellulari di lusso premium. Addirittura ce n’è uno che sullo store costa circa 93 mila euro.

Questo modello si chiama Goldvish Eclipse ed è uno smartphone davvero speciale. Certo, non spicca per tecnologia, ma il suo obbiettivo non è quello. Infatti sono proprio i dettagli con cui è stato realizzato a fare la differenza.

“Le cose buone richiedono tempo, ma vale la pena aspettare il risultato. Ancora una volta un pezzo unico. Bellezza ed eleganza unite all’ultima tecnologia all’interno e ai materiali più preziosi disponibili all’esterno. Il nuovo Goldvish Eclipse“. Una presentazione di tutto rispetto per questo speciale modello.

Goldvish Eclipse: specifiche tecniche e dettagli luxury

Partiamo subito dalle specifiche tecniche, il tasto dolente per chi, come noi comuni mortali, si aspetta molto da uno smartphone. Il Goldvish Eclipse non brilla di luce propria. Infatti nel suo cuore batte un Qualcomm Snapdragon serie 800 con processore quad-core da 2,5 Ghz. 3 GB di RAM DDR3 + 64 GB di memoria interna. Il display da 5,5 pollici, Full HD 1080p, è brillante e ad alto contrasto con 401 ppi, protetto da rivestimento antigraffio.

Un punto a favore? La batteria di cui è dotato questo smartphone: Li-Po 3100mAh. A detta del produttore garantisce 14 ore in conversazione e 288 ore in stand-by. Ah, dimenticavamo la fotocamera da 13 MP con 6 obbiettivi.

Ciò che però fa la differenza in questo smartphone sono i dettagli luxury. Il modello più costoso è stato realizzato in pelle di coccodrillo e nella scocca sono stati sapientemente incastonati ben 320 piccoli diamanti preziosi. Piacevole al tatto, alla vista rende una luminosità senza eguali. Sullo store viene venduto a circa 93 mila euro, ma pare che molti modelli della famiglia Eclipse siano esauriti.