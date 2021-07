Postepay e phishing: la nuova truffa arriva con un messaggio

Capita sempre più spesso che gli utenti si trovino di fronte ad un messaggio di cui a primo impatto conoscono la natura. In realtà, andando poi a verificare, quel testo non è mai stato inviato da qualcuno di loro conoscenza o magari dalla loro banca di fiducia.

In questo caso ci ritroviamo di fronte ad un tentativo di phishing, proprio come quelli che spesso attanagliano gli utenti Postepay. Durante l’ultimo periodo qualcuno avrebbe segnalato numerosi messaggi che conterrebbero alla fine un link. Lo scopo sarebbe quello di ottenere le credenziali di accesso ai conti per poi proseguire svuotandoli. Ecco una mail di esempio.

Postepay: arriva un nuovo messaggio davvero pericoloso, è un tentativo di phishing

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :