PlayStation e Apple hanno stretto una partnership per offrire a un gruppo selezionato di utenti una prova del servizio di abbonamento Apple TV+. Attraverso questo accordo, i possessori di PlayStation 5 riceveranno sei mesi di Apple TV+ con pieno accesso a tutti gli spettacoli del servizio per tutta la durata del periodo di prova. L’unico problema è che devi avere una PS5 (quindi non va bene se hai solo una PlayStation 4).

Questo accordo è stato annunciato giovedì e richiede solo alcuni piccoli accorgimenti prima di poter essere attivato. La PlayStation 5 è il requisito più impegnativo considerando quanto sia ancora difficile procurarsene una, ma oltre a ciò, hai solo bisogno di un account PlayStation e uno per Apple.

Una volta che hai la tua console e i dettagli di accesso a portata di mano, devi semplicemente andare nella barra di ricerca di PlayStation 5 e cercare l’app Apple TV. Una volta scaricata segui le istruzioni peri accedere con il tuo ID Apple o crea un account se non ne hai già uno.

Cose da tenere a mente

Tuttavia, ci sono alcune cose da tenere a mente con l’abbonamento a Apple TV+. Rimarra’ attivo il rinnovo automatico, quindi diventerà a pagamento una volta terminato il periodo di prova di sei mesi al costo di 4,99 al mese. La buona notizia è che puoi semplicemente disdire l’abbonamento prima del periodo di prova. Una volta che l’offerta è stata rivendicata, puoi guardare Apple TV+ su qualsiasi dispositivo tu voglia che sia una PlayStation, un dispositivo Apple, il sito web di Apple o altrove.

Questa non è la prima volta che vengono offerti vantaggi ai possessori della nuova console. La PlayStation Plus Collection è il più grande esempio di ciò che sta accadendo, e periodicamente sono stati distribuiti anche altri vantaggi e incentivi in-game.

Non è nemmeno la prima volta che vediamo una società che produce console collaborare con un servizio di streaming. Xbox Annunciato l’anno scorso, avrebbe regalato abbonamenti Disney+ come parte dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.