Il noto malware Joker è tornato a far parlare di se, il programma malevolo è infatti tornato a tormentare gli utenti infettando 11 app all’interno del Play Store che ovviamente sono state rimosse da Google, ma solo a seguito di segnalazione, fattore che gli ha permesso di finire in poco tempo su migliaia di smartphone.

Per chi non lo conoscesse, Joker è un malware abbastanza famoso che spesso fa parlare di se, esso entra nei cellulari e dopo aver applicato delle misure di permanenza per nascondersi, inizia a copiare tutti i dati presenti inviandoli su un server remoto, una vera e propria anima da Spyware, che lo rende davvero letale per coloro che ne vengono colpiti.

Ogni tanto esso riesce a finire di nuovo online sul Play Store grazie ad alcune modifiche nel suo codice e nella sue modalità di furto dati, cosa che gli consentono di eludere facilmente i controlli di Google.

11 applicazioni da rimuovere immediatamente

A individuare il malware sono stati i ragazzi che compongono il team di ricerca ThreatLabz, che hanno analizzato il codice e hanno scoperto la verità camuffata dalle spoglie di 11 app usate come contenitore, eccole qui:

Free Affluent Message

PDF Photo Scanner

delux Keyboard

Comply QR Scanner

PDF Converter Scanner

Font Style Keyboard

Translate Free

Saying Message

Private Message

Read Scanner

Print Scanner

Controllate i vostri device e verificate che non sia presenti, in caso contrario disinstallate tutto immediatamente e magari, effettuate un hard reset del dispositivo, in tal modo eliminerete tutto ciò che il malware ha modificato ad ogni livello.