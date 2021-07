L’azienda produttrice di smartphone Motorola è già al lavoro per la realizzazione dei nuovi device appartenenti alla serie Edge. Tra questi, ci sarà il nuovo Motorola Edge 20, il quale è stato da poco avvistato in alcune immagini renders realizzate dal leaker Onleaks in collaborazione con Pricebaba.

Motorola Edge 20: ecco confermato il design dal leaker OnLeaks

Lo scorso anno la serie Edge dell’azienda Motorola si è contraddistinta nettamente dal resto della concorrenza per un design davvero unico e originale, grazie alla presenza di bordi molto arrotondati ai lati del display. Nonostante questo, sembra che la nuova generazione di questi device prenderà linee estetiche differenti.

Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in collaborazione con il portale Pricebaba le prime immagini renders del prossimo Motorola Edge 20. Come è possibile osservare da questi renders, il nuovo device a marchio Motorola avrà un design piuttosto classico, senza novità di rilievo.

La parte frontale, ad esempio, sarà occupata da un classico display con i bordi piatti e con un piccolo foro posto al centro dello schermo per ospitare la fotocamera per i selfie. Possiamo poi notare la presenza di alcune cornici attorno al display piuttosto generose, soprattutto quella inferiore. La parte posteriore dello smartphone ospiterà invece tre fotocamere poste verticalmente sul lato sinistro della backcover.

Sul frame laterale troviamo infine la porta di ricarica USB Type C, lo slot per inserire la SIM, il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento con integrato al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco del device. Manca purtroppo il jack audio per le cuffie.