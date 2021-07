La Casa di Carta: notizie in arrivo sulla nuova stagione? Ecco tutta la verità

Non tutti sono a conoscenza delle serie tv che hanno accompagnato gli spettatori nel mese di Luglio. A tal proposito, qualora ve le foste perse, queste sono le opere uscite ultimamente. Nell’elenco di Netflix troviamo:

giovedì 1 luglio

Legends Of Tomorrow 5

Young Royals

venerdì 2 luglio

Mortale 2

mercoledì 7 luglio

Cat People 2 (Netflix)

Pantano ’97 2

venerdì 9 luglio

Atypical 4

Virgin River 3

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranni

martedì 13 luglio

Ridley Jones

The Good Doctor

giovedì 15 luglio

Non ho mai… 2

Beastars 2

venerdì 23 luglio

Sky Rojo 2

venerdì 30 luglio

Outer Banks 2 (Netflix)

Ma parliamoci chiaro. I titoli sono svariati, eppure tra questi non compare l’attesissima La Casa di Carta. Che fine ha fatto? Quando arriverà su Netflix? Cosa sappiamo in merito alla nuova stagione?

La Casa di Carta: si accendono le speranze

Ad annunciare le prime notizie sulla serie, vi è lo stesso ideatore de La Casa di Carta Alex Pina. Egli ha dichiarato: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”.

Per di più ha comunicato il possibile arrivo di uno spin-off. Pina spiega: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off”.