Iliad e la Giga 120: la promo che regala il 5G e che costa meno di 10 euro

Nessuno avrebbe mai pensato che è un gestore come Iliad, venendo dal nulla, sarebbe riuscito a dare una dura mazzata ai provider telefonici italiani. Tutte le aziende che operano in Italia già da diversi anni infatti sono rimaste sorprese dall’arrivo di questo gestore, il quale oggi si afferma come uno dei primi in assoluto.

Secondo quanto riportato i suoi numeri stanno distruggendo la concorrenza, con oltre 7,5 milioni di utenti attivi. Inoltre oltre il 95% del pubblico risulta essere soddisfatto del servizio, il quale pian piano è cresciuto durante questi anni. L’obiettivo di Iliad è quello di fornire sempre offerte piene di contenuti e con prezzi più che accessibili. Si può di certo dire che questo obiettivo viene conseguito ogni giorno, siccome sono ancora disponibili offerte incredibili. Stiamo parlando di soluzioni fino a 120 giga in 5G, le quali sono ora in bella mostra sul sito ufficiale.

Iliad propone 120 giga e 80 giga per gli utenti, ecco quanto costano le due offerte

Le due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale di Iliad rendono tutto molto più semplice per chiunque stia cercando un gestore. Effettivamente avere dalla propria parte contenuti in quantità e un prezzo molto abbordabile non può essere altro che un insieme di vantaggi.

Le due offerte disponibili costano davvero poco. Stiamo parlando rispettivamente di 9,99 e 7,99 € al mese per sempre. La prima concede 120 giga in 5G per navigare sul web, mentre la seconda 80 giga in 4G. Entrambe offrono poi minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, senza alcun tipo di limitazione.