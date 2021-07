CoopVoce: le nuove offerte fino a 50GB in 4G partono da 4 euro al mese

Non ci sono più ormai gestori di riferimento, visto che tutti i provider riescono a dire la loro alla grande.

Soprattutto per quanto riguarda i gestori virtuali si sta sviluppando grande clamore, visto che da qualche anno stanno ottenendo sempre più visibilità. Il merito è della loro strategia che incide grazie al grosso numero di contenuti offerti ma anche grazie ai prezzi molto bassi. Secondo quanto riportato ce ne sarebbero alcuni che godrebbero di un’affidabilità maggiore, come ad esempio CoopVoce. Il noto provider è riuscito a stravolgere il suo destino, mettendo in fila una serie di successi interessanti. Il tutto è arrivato grazie alla strategia totalmente rinnovata, la quale da qualche anno prevede numerosi contenuti in più ma soprattutto prezzi molto accessibili. A testimoniare il tutto ci pensano le tre offerte ora disponibili sul sito ufficiale. Queste appartengono alla celebre linea Evolution. Ecco i dettagli.

CoopVoce: le offerte in questione sono tre e tutte molto interessanti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS