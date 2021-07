Le funzionalità legate al benessere e alla salute sono sempre più presenti su smartphone e smartwatch. Samsung ed Apple sono i due colossi che maggiormente sembrano puntare all’introduzione di un numero sempre maggiore di funzioni tramite le quali consentire agli utenti di ottenere un quadro quanto più ampio delle proprie condizioni di salute.

Dal monitoraggio della frequenza cardiaca alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue presto le due aziende saranno pronte a introdurre anche la misurazione del livello di glucosio nel sangue. Apple, inoltre, potrebbe rendere i suoi iPhone in grado di misurare la temperatura corporea attraverso un nuovo accessorio recentemente apparso in uno dei brevetti depositati.

Apple pensa a nuovi iPhone capaci di misurare la temperatura corporea!

Un brevetto registrato da Apple nel mese di gennaio svela la probabile realizzazione di un accessorio da incorporare alla fotocamera degli iPhone grazie al quale sarebbe possibile misurare la temperatura corporea.

La lente aggiuntiva, secondo quanto riferito dal documento, troverebbe posto nel comparto fotografico degli iPhone e sarebbe in grado di mutare di colorazione al cambio della temperatura e quindi di offrire all’utente delle indicazioni circa la temperatura corporea e dell’ambiente.

L’accessorio pensato dal colosso di Cupertino non è stato ancora realizzato e la sua effettiva creazione è ancora da ritenere incerta. Spesso le idee brevettate dalle aziende fungono soltanto da esplicatori di quelle che potrebbero essere le loro capacità e le soluzioni da adottare per i dispositivi futuri. Non è da ritenere scontata, quindi, la messa a punto del nuovo strumento.