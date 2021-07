Android: 16 applicazioni e giochi del Play Store diventano gratis

Il mondo Android è diventato per il pubblico che vuole acquistare uno smartphone quasi un’attrattiva di altissimo livello. Stiamo parlando di un semplice sistema operativo che nasce anni fa, con lo scopo di concedere al pubblico grande duttilità ma soprattutto tantissime opportunità.

Col passare del tempo a tutte le piccole mancanze sono state colmate, così come tutti i punti di forza puntellati pian piano. Sì è arrivati dunque al cospetto di una piattaforma che non manca sotto alcun aspetto, visto che anche la stabilità che tu ti criticavano è diventata un punto di forza. Allo stesso tempo c’è anche un’altra peculiarità che è quella della grande versatilità di Android. Grazie anche alla presenza del Play Store è possibile spaziare tra i vari contenuti e tra applicazioni e giochi di diverso genere. Inoltre proprio all’interno del celebre market solo per oggi ci sono dei titoli a pagamento totalmente gratis.

Per avere anche le migliori offerte da parte del mondo Amazon il nostro consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti i titoli a pagamento in questa lista diventano in maniera eccezionale gratis