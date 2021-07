L’operatore telefonico WindTre ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte mobile dedicate a tutti i clienti interessati ad effettuare la portabilità del proprio numero da altri operatori. Si tratta, in particolare, di offerte piuttosto interessanti che offrono un elevato quantitativo di giga per navigare, minuti ed SMS.

WindTre: ecco le nuove offerte mobile di portabilità

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione sta proponendo ai suoi nuovi clienti che effettueranno la portabilità del proprio numero alcune nuove offerte mobile. Queste ultime appartengono alla serie Go ed offrono molti giga per navigare in internet, minuti ed SMS:

WindTre Go 50 Star+ Digital LE : quest’offerta offre agli utenti che la attiveranno 50 giga per navigare in internet, minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti. Il costo mensile è di 7,99 euro e non ci sono costi di attivazione e della SIM.

: quest’offerta offre agli utenti che la attiveranno 50 giga per navigare in internet, minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti. Il costo mensile è di 7,99 euro e non ci sono costi di attivazione e della SIM. WindTre Go 101 Star+ Easy Pay Digital: con quest’ultima si avranno a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 101 giga per navigare. Il costo è di 7,99 euro al mese con costo della SIM di 1 euro e zero costo di attivazione (con pagamento automatico Easy Pay).

con quest’ultima si avranno a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 101 giga per navigare. Il costo è di 7,99 euro al mese con costo della SIM di 1 euro e zero costo di attivazione (con pagamento automatico Easy Pay). GO 100 Special+ Digital LE: sono inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga a 9,99 euro al mese.

Queste tre offerte sono dedicate a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità dagli operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, Conad, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Mundio, Nextus, Noitel, Nova, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Per tutti coloro che effettueranno la portabilità da Vodafone, ho. Mobile, Very Mobile e TIM sono invece disponibili queste offerte:

WindTre Large Limited Edition: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 35 giga di traffico dati ad un costo mensile di 14,99 euro.

minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 35 giga di traffico dati ad un costo mensile di 14,99 euro. WindTre Large 5G Limited Edition: minuti illimitati, 200 SMS e 70 giga ad un costo mensile di 14,99 euro.

Per gli utenti che passeranno a WindTre da Nova, Lycamobile e Kena Mobile, infine, sono disponibili queste offerte: