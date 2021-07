WhatsApp: tre funzionalità estreme ma nascoste, ecco come averle

Il mondo WhatsApp è ormai pieno di risorse e funzionalità interessanti, soprattutto per quanto riguarda la messaggistica. Il pubblico ha imparato ad utilizzare questa piattaforma alla grande, quasi come se si trattasse di un requisito fondamentale per tenere in mano uno smartphone.

WhatsApp nel corso degli anni è migliorato tantissimo e delle sue peculiarità, soprattutto per quanto riguarda le funzioni inclusa nell’App. Stiamo parlando di opportunità molto utili, le quali ogni giorno possono servire al pubblico che fa uso dell’applicazione. Ci sono però alcune funzionalità che arrivano da applicazioni di terze parti, le quali sono disponibili sul web in maniera gratuita.

WhatsApp: queste tre applicazioni permettono di avere funzionalità esclusiva

Una delle prime funzioni che tutti vorrebbero avere è di certo quella che permette di spiare le persone. Si tratta della celebre applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale è disponibile gratuitamente sul web. Basterà scaricarla e lasciarla attiva in background, scegliendo delle persone da monitorare. Potrete ottenere dunque durante la giornata l’orario preciso di ogni loro entrata o uscita per quanto riguarda WhatsApp.

Segue poi un’altra applicazione molto interessante che risponde al nome di WAMR. Tale soluzione permette di recuperare tutti quei messaggi eliminati che trovate in chat, i quali vi lasciano di certo il dubbio. Servirà scaricare l’applicazione che registra ogni notifica in entrata con il relativo contenuto.

Infine ecco Unseen, applicazione che permette al pubblico di avere l’accesso invisibile su WhatsApp. Tramite questa piattaforma potrete leggere tutti i messaggi in arrivo senza accedere a WhatsApp. In questo modo non aggiornerete neanche l’ultimo accesso.