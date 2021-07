Whatsapp: chiamate di gruppo, questa novità novità nessuno se la aspettava

Oltre all’arrivo del supporto multi-dispositivo, per ora ancora confinato al canale beta, una delle novità recenti maggiori per WhatsApp è stata la possibilità di entrare a far parte delle chiamate di gruppo anche se queste sono già iniziate. E ora la nuova versione per dispositivi iOS, la 2.21.140, amplia il ventaglio di opzioni relative alle chiamate di gruppo consentendo anche di abbandonarle e poi tornare a farne parte in un secondo momento. Inoltre, l’implementazione di queste funzioni è accompagnata anche da quella di un’interfaccia inedita per la schermata di chiamata, ora più simile a FaceTime.

Whatsapp: l’app lancia novità entusiasmanti