Anche se potrebbe sembrare all’apparenza di una piccola novità, in realtà stiamo parlando di una funzionalità davvero comoda per tutti gli utenti: WhatsApp ha lanciato ufficialmente le “Joinable Group Videocall“, ossia le videochiamate di gruppo in cui possiamo entrare anche in un secondo momento.

Una particolarità tutt’altro che inutile, essendo che è frequente ricevere una chiamata WhatsApp in un momento in cui non abbiamo la possibilità di rispondere. Varie sono le situazioni per cui non possiamo rispondere e, fino ad ora, in tutti questi casi, se non volevamo perdere la chiamata dovevamo per forza rispondere. Mentre adesso, ci sono le videochiamate di gruppo in cui si può entrare anche in un secondo momento. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: il funzionamento nel dettaglio delle nuove video-call

La prima cosa che dobbiamo precisare è che la possibilità di entrare in chiamata successivamente non è un’opzione da abilitare. Infatti, su tutte le chiamate di gruppo, che siano audio o video, è possibile partecipare anche in un secondo momento. Ovviamente, la chiamata deve essere ancora in corso quando abbiamo intenzione di partecipare.

Quindi, se riceviamo una chiamata e la ignoreremo (o la rifiutiamo), possiamo ritrovarla nella lista di chiamate ancora in corso. Vedremo l’icona della telecamera o della cornetta telefonica e basterà fare tap sull’icona per entrare nella chiamata.

Ovviamente questa funzionalità è disponibile solo sulle app mobile di Android e iOS, essendo che su WhatsApp Desktop non è possibile fare chiamate e videochiamate di gruppo ma solamente in via individuale.