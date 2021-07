Vodafone propone vantaggiose tariffe per i suoi clienti nei mesi estive. Tra le promozioni più importanti, spiccano anche quelle che assicurano l’utilizzo del bonus internet. Gli abbonati del gestore inglese, ancora nel mese di Luglio, potranno attivare un bonus dal valore unico di 500 euro.

Il bonus per la Fibra Ottica può essere attivato da tutti coloro che presentano una certificazione ISEE con un valore economico che si attesta sulla soglia limite di 20mila euro.

Vodafone, il doppio sconto di 500 euro per internet in Fibra ottica e tablet

In linea anche con le decisioni degli altri gestori, il bonus internet di Vodafone si scompone in due parti tra loro congruenti. La prima sezione dell’incentivo, per un valore pari a 240 euro sarà utile per uno sconto netto sul costo delle tariffe per la Fibra ottica. La seconda parte dello sconto, per un totale di 260 euro, sarà invece strategica per ricevere una riduzione sull’acquisto di un tablet.

La tariffa di Vodafone assicurata per la Fibra ottica resta la Unlimited Plus. Gli abbonati avranno il pacchetto tradizionale con minuti senza limiti più connessione internet con la Fibra ottica. Il prezzo per il innovo mensile di questa proposta sarà di 19,90 euro, con uno sconto di 10 euro a rinnovo come conseguenza del bonus internet.

Per la scelta del tablet, invece, gli utenti di Vodafone avranno piena libertà. A differenza di altri operatori che assicurano dei dispositivi preposti, i clienti del gestore inglese potranno liberamente spendere il loro bonus di 260 euro per un qualsiasi device presente sul listino.