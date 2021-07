Sono purtroppo diffusissime le truffe online e in più con l’arrivo della pandemia da Covid sono aumentate di molto. Tra quelle maggiormente diffuse ci sono senza ombra di dubbio le truffe che riguardo il phishing. Chi idea le suddette cerca di raggirare la propria vittima andando a creare messaggi con all’interno dei link che rimandano a dei siti praticamente uguali a quelli delle banche o di altri servizi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Truffe online: ecco alcuni consigli per difendersi

I truffatori online sono sempre in agguato e con lo sviluppo della tecnologia e di internet, tutti usano il proprio pc o smartphone per svolgere diverse attività. Ed è proprio su questa cosa su cui fanno affidamento i truffatori. I suddetti, infatti, cercano di far cadere gli utenti nella trappola delle mail finte o dei falsi SMS. Nello specifico, all’interno di questi messaggi si cerca di convincere gli utenti ad aprire un link presente nel messaggio usando una scusa. Ad esempio, la più classica delle scuse è il necessario aggiornamento dei dati sul proprio account della banca.

Nel caso in cui questo link venisse aperto, le persone verrebbero successivamente reindirizzate a dei siti web spesso realizzati, come detto prima, uguali a quelli originali. Proprio per questo motivo, gli utenti cadono nella trappola dei truffatori ed inseriscono i propri dati personali.

Fortunatamente, però, esistono delle accortezze per non cadere nella trappola. La prima cosa da fare è guardare sempre con sospetto l’arrivo di e-mail strane ed insolite. Dopo di che, è necessario verificare il dominio e l’indirizzo del link presente in queste e-mail o SMS (molto spesso si tratta infatti di link piuttosto strani e insoliti). Bisogna poi prestare molta attenzione alla correttezza grammaticale del messaggio, in quanto se si tratta di truffe molto spesso sono presenti diversi errori di scrittura.