TIM ha deciso di rimodulare tutte le sue nuove offerte e promozioni mobile in vista dell’estate, incrementando le possibilita di attivare GIGA extra e bonus per i nuovi abbonati. Inoltre, sono previsti nuovi sconti per l’attivazione e l’inclusione nell’offerta della nuova TIMVISION.

I piani tariffari si concentreranno nello specifico sulla nuova tecnologia 5G, che verranno pubblicizzate in maniera piu efficiente e si divideranno in tre promo distinte: TIM Super 5G, TIM Super Unlimited 5G e TIM Super Young 5G.

TIM Super 5G: attivando questa offerta riceverai 100 giga, minuti e messaggi illimitati gratis al costo di 19,99€ al mese

TIM Super Unlimited 5G: attivando invece questa nuova promo riceverai minuti, messaggi e giga illimitati per navigare ad un prezzo di 39,99€ al mese.

TIM Super Young 5G: destinata a tutti gli under 25, si propone a 11,99€ al mese e offre 50 GB di internet, minuti e messaggi illimitati.

Nuove rimodulazioni per quanto riguarda l’attivazione TIMVISION

Mentre per quanto riguarda le nuove inclusioni e offerte per la TIMVISION, il recente accordo con Dazn sta facendo rimodulare e aggiornate i pacchetti disponibili, mettendo in sconto alcuni rispetto ad altri. Novita’ per quanto riguarda soprattutto il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport, in collaborazione con Mediaset Infinity, Discovery+ ed Eurosport, perche’ da oggi potra’ fare parte di un unico grande abbonamento che comprendera’ la fruizione dei prossimi 3 campionati di SERIE A.

In aggiunta troviamo: 104 incontri di Champions League, partite in diretta dell’Europa League, visione completa della Conference League e le prossime Olimpiadi di Tokio 2021.

Infine, si parla di alcune rimodulazioni che riguardano anche il mondo della connessione fissa di casa. Questi aumenti, partiranno dal primo settembre 2021, e vedranno un costo aggiuntivo di 2€ che andra’ a sommarsi al totale dell’abbonamento mensile.