Il produttore cinese Xiaomi presenterà nel corso delle prossime settimane un nuovo smartphone a marchio Redmi della serie K. In particolare, si tratta del prossimo Redmi K40 Ultra e, in queste ultime ore, sono emersi alcuni primi dettagli riguardo alle possibili specifiche tecniche.

Redmi K40 Ultra: ecco le prime informazioni su questo device

Xiaomi Mi 11 Ultra e uno degli ultimi smartphone top di gamma presentati ultimamente dal noto produttore cinese. Tuttavia, come già accennato, nel corso delle prossime settimane l’azienda presenterà anche un ulteriore device sotto il marchio Redmi. Lo smartphone in questione si chiamerà Redmi K40 Ultra e, secondo quanto è emerso in queste ore, verrà distribuito in due versioni.

Una delle differenze principali tra queste due versioni riguarderà il comparto fotografico. La prima potrà infatti contare su un sensore fotografico principale da 64 megapixel, mentre la seconda vanterà la presenza di un sensore fotografico da ben 108 megapixel. In entrambi i casi, però, saranno comunque presenti ulteriori sensori, fino ad un massimo di tre o quattro fotocamere posteriori.

Oltre a questo, il nuovo smartphone a marchio Redmi sembra che avrà sul fronte un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento molto elevata, pari ad almeno 120Hz. Sotto al cofano, poi, non dovrebbe mancare uno degli ultimi processori di fascia alta di MediaTek con a supporto diversi tagli di memoria con anche 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Per quanto riguarda l’autonomia, infine, dovrebbe esserci una batteria con una capienza da 4000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da almeno 65W.