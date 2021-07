I giocatori seriali ed i semplici appassionati di gaming si trovano spesso alle strette nei confronti della scelta della console. Risulta essere più conveniente investire in una PS5 oppure orientarsi verso una moderna, potente ed accattivante XBox Series X o Series S? La risposta non è così facile come si potrebbe prevedere. Ecco che cosa ne pensano in merito gli esperti del settore videogiochi.

Scegliere PS5 o XBOX Series X/S?

L’hanno definito console war, il nuovo fenomeno che imperversa la community appassionata di intrattenimento interattivo. La scena vede contrapporsi ad armi spiegate gli utenti sostenitori di Sony contro i ferrei seguaci di Microsoft. Un trend decisamente spiacevole che resiste da tempo e si consacra anche in occasione delle console new-gen che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi ultimi mesi.

Accuse ed elogi si susseguono un in clima decisamente caldo rotto da una risposta conferita dal team XBox che replica placando gli animi scatenati dei fan attivi da ambo le parti. In particolare un tweet sancisce che:

“Alle persone che nei commenti replicano ‘PS5 è meglio’: la console migliore è quella con cui si prova a piacere a giocare. Divertitevi!“.

Nessun commento di parte, quindi, ma piuttosto una sana dose di preferenza soggettiva che lascia ampio spazio alle considerazioni personali. Il team prende dunque le distanze da questa funesta battaglia sventolando virtualmente bandiera bianca al cospetto di coloro che si battono ogni giorno per far rivalere la propria personale opinione in merito.

Opinione che trova d’accordo anche Cory Barlog, con il Director di God of War che ha apprezzato il messaggio diffuso dalla squadra Microsoft, appoggiato a denti stretti anche dagli account ufficiali di Twitch e Prime Gaming.