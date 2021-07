La scadenza dell’offerta PosteMobile Casa Web, disponibile per tutti i nuovi clienti privati dell’operatore virtuale di PostePay, è stata ufficialmente aggiornata al 4 Agosto 2021, salvo cambiamenti.

Allo stesso tempo continua anche il costo promozionale pari a 20,90 euro al mese, invece di 26,90 euro mensili. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta appena menzionata.

PosteMobile Casa Web prorogata a prezzo scontato fino al 4 agosto 2021

Con la sua offerta Casa Web, l’operatore virtuale propone nel dettaglio connessione internet illimitata, un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160 e un modem Wi-Fi trasportabile con SIM dati già inserita all’interno. Per i già clienti PosteMobile Full MVNO attivati fino al 23 Giugno 2021, a partire dal 16 Giugno 2021 è in corso la graduale migrazione dalla precedente rete di appoggio (WindTre) alla rete Vodafone.

Per sottoscrivere PosteMobile Casa Web, i nuovi clienti privati devono sostenere un costo di attivazione pari a 29 euro una tantum, con addebito nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. Il modem Wi-Fi incluso con l’offerta viene fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale. La spedizione del dispositivo avviene gratuitamente, con consegna in circa 4 giorni lavorativi e possibilità di verificarne lo stato tramite il sito web del corriere SDA.

Inoltre, si evidenzia che il device è trasportabile dove si preferisce, anche in un indirizzo diverso da quello indicato in fase di attivazione. In caso di cessazione dall’offerta, si specifica invece che il modem Wi-Fi va restituito entro 60 giorni, a propria cura e spese. Con PosteMobile Casa Web, il servizio di accesso a internet viene erogato su rete radiomobile esclusivamente su territorio nazionale. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.