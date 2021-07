Da giorni circola la notizia che vede Netflix pronta a inserirsi nel mondo dei videogiochi. L’informazione, supportata dall’assunzione da parte del colosso dello streaming di specialisti del settore, ha trovato conferma. Netflix ha annunciato di essere a lavoro sulla produzione di videogiochi datando il debutto al 2022.

Netflix: nel 2022 arriveranno i videogiochi per gli abbonati!

Dopo tanta attesa arrivano i primi dettagli concreti circa le prossime mosse del colosso. In un contesto ufficiale, Netflix ha annunciato quello che sarà l’ingresso nel mondo dei videogiochi. L’iniziativa è stata descritta in maniera ancora generica ma sufficiente al punto da confermare le indiscrezioni trapelate in precedenza e fornire particolari esclusivi.

Netflix ha infatti dichiarato la sua volontà di prendere parte a un settore particolarmente apprezzato dagli utenti e di avere intenzione di proporre un catalogo di videogiochi ai quali gli abbonati potranno attingere senza dover affrontare dei costi aggiuntivi.

Inizialmente il colosso si concentrerà sulla produzione di giochi mobile che potrebbero essere legati ai contenuti già proposti e quindi alle serie TV e ai Film maggiormente seguiti. In seguito il catalogo potrebbe comprendere ulteriori servizi ma a riguardo le informazioni sono ancora insufficienti per poter avanzare delle ipotesi fondate.

Le notizie più recenti riferivano la possibilità che Netflix decidesse di collaborare con PlayStation al fine di garantire agli abbonati un servizio di alta qualità ma anche in questo caso sembra essere ancora presto per poter dar per certe le indiscrezioni.

Sarà comunque interessante scoprire in che modo la piattaforma deciderà di accogliere la novità e quella che sarà la reazione degli utenti.