Kena Mobile supera ho. Mobile con tre offerte da 100GB e il rimborso

Il mondo dei gestori virtuali è in continua evoluzione e mostra sempre più nuove aziende pronti a scommettere. Ce ne sono alcune realtà che si sono affermate rapidamente, portando il pubblico dalla propria parte in men che non si dica.

Tra tutte una delle più attive è senza dubbio Kena Mobile, la quale riesce a mettere a disposizione tre offerte fino al 100 giga e un rimborso per ogni amico invitato fino ad un massimo di 10 persone per 50 €. Per ogni amico che inviterete, avrete un rimborso pari a 5 €.

Kena Mobile: tante nuove offerte disponibili per pochi euro mensili

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: