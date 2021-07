Instagram ormai da diversi anni consente di visualizzare la traduzione automatica delle didascalie dei post condivisi se rilevata una lingua straniera. La funzionalità adesso coinvolgerà anche le Stories, il colosso della condivisione di foto e video ha annunciato di essere pronto a introdurre la novità che prevede la traduzione automatica dei testi presenti nelle Stories condivise dagli amici.

Instagram: anche i testi delle Stories saranno tradotti automaticamente!

La funzionalità era stata già anticipata da alcune voci trapelate nei mesi scorsi secondo le quali la piattaforma si dimostrava a lavoro sulla novità che avrebbe permesso agli utenti di tradurre quanto presente in una Storia in lingua straniera.

Adesso è la stessa Instagram che annuncia l’arrivo di questa nuova funzione suggerendo, inoltre, di essere a lavoro su un’ulteriore funzionalità particolarmente interessante che riguarda la traduzione dell’audio delle Stories in lingua straniera. La piattaforma ha affermato che quest’ultima novità non sarà introdotta “per il momento”, ciò lascia supporre l’intenzione di procedere con il suo lancio in futuro. Non è da escludere, quindi, la possibilità che Instagram possa effettuarne il lancio in tempi relativamente brevi.

Nell’attesa di aggiunte ancora più interessanti, che potrebbero permettere agli utenti di interagire con una maggiore quantità di contenuti in maniera ancora più semplice, sarà comunque possibile richiedere la traduzione automatica dei testi presenti nelle Stories visualizzate e saranno disponibili ben più di 90 lingue. La novità sarà introdotta dal colosso automaticamente e sarà sufficiente aggiornare l’app di Instagram non appena disponibile per poterne usufruire. Sarà richiesto di cliccare sull’apposita voce presente nelle Stories per poter essere indirizzati a una schermata nella quale apparirà il testo tradotto.