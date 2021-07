Qualche giorno fa è sopraggiunta l’ufficialità da parte di Huawei circa la presentazione della sua nuova serie P50 il prossimo 29 luglio.

La nuova gamma di smartphone, oltre che essere lanciata in Cina arriverà anche in tutto il resto del globo. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla notizia.

Huawei P50 sarà lanciato a livello globale il prossimo 29 luglio 2021

Il teaser ufficiale ha confermato che le nuove ammiraglie di casa Huawei utilizzeranno ancora le fotocamere Leica e che almeno un modello sfoggerà un obbiettivo a periscopio da 125 mm con apertura f/3.4. Ancora nel dubbio la questione dei chipset.

Dal momento che la fornitura di Kirin 9000 pare in diminuzione, è probabile che l’azienda intenda ricorrere allo Snapdragon 888 con connettività solo 4G. Sarà interessante apprendere come questi chip saranno suddivisi tra le varie unità per la Cina e per il mercato globale.

Dovremmo quindi attendere ancora una settimana per conoscere nel dettaglio ogni elemento di questa nuova serie, e ricordiamo che insieme alla nuova famiglia di smartphone saranno presentati probabilmente anche il Huawei Band 6 Pro, il nuovo speaker Sound X (Flamingo) e altro ancora. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per godere con i nostri occhi del lancio ufficiale.