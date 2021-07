Purtroppo ritorniamo a parlare spesso della sicurezza stradale e in particolar modo delle auto che presentano dei difetti. Sarà capitato sicuramente a molti di avere delle problematiche con la propria auto, ma in questo caso andiamo a parlare proprio di difetti di fabbricazione delle stesse automobili che deve essere richiamata subito in azienda.

Questo fenomeno è capitato a due case automobilistiche in particolare, per altro anche molto importanti. Tutto ciò era dovuto al malfunzionamento di un sistema di sicurezza alla guida importante. Le case di cui parliamo sono Honda e Toyota e i problemi riguardavano principalmente l’airbag.

Andando a vedere la situazione più nel dettaglio, sembra che tutti i problemi ruotino intorno all’airbag ma con problematiche decisamente differenti. Tuttavia, parliamo in entrambi i casi di problematiche che possono mettere potenzialmente a rischio la sicurezza di tutte le persone che si trovano nell’auto.

Automobili e difetti: problemi agli airbag per Honda e Toyota

Iniziamo parlando dei problemi che affliggono le automobili di Honda. Pare che i grattacapi consistono nel fatto che gli airbag delle auto che andremo ad elencare di seguito, si attivino senza un motivo. Dunque, parliamo di un problema decisamente pericoloso e i veicoli che l’hanno presentato sono: EV Plus, Odissey, CR-V, Civic e Accord.

Problemi opposti per quanto concerne Toyota. Infatti, alcuni veicoli hanno presentano un’interferenza elettrica che non consente l’attivazione del sistema di protezione per i passeggeri durante un possibile incidente. Il guasto non è da poco e potrebbe causare molti problemi per chi è alla guida. I veicoli di cui parliamo sono: Corolla, Matrix e Avalon.