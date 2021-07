Gli smartphone al giorno d’oggi sono delle vere e proprie centrali di smistamento dati, su di essi e nelle loro memorie circola un quantità di dati a dir poco mostruosa, svariati gigabyte, composti da messaggi, files, foto e informazioni sensibili inerenti al proprietario, un dettaglio da non sottovalutare.

Questo contesto rende il cellulare una preda molto succulenta da colpire per gli hackers, i quali sfruttano i malwares proprio a tal scopo, dei piccoli programmi scritti appositamente per carpire tutti i dati presenti in un device, inoculati poi in un device sfruttando il camuffamento di una banale applicazione, la quale una volta installata tenderà a nascondersi e a sfuggire al vostro controllo.

Per evitare questo rischio dovrete fare attenzione a ciò che scaricate, evitate soprattutto le fonti esterne e non certificate come anche i semplici download di apk dal web invece che dal Play Store, sebbene alle volte capiti anche all’interno di quest ultimo di trovare un’app malevola.

I segnali di un’infezione