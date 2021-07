WhatsApp: una foto profilo può truffarvi in pochi secondi

Capita molto spesso di dover affrontare situazioni al limite che riguardano anche realtà molto più affermate di quelle di poco conto. Proprio per questo motivo adesso monta la paura degli utenti, i quali sanno di non poter stare tranquilli neanche quando si tratta di applicazioni come WhatsApp.

Stando alle ultime informazioni infatti sarebbero tante le lamentele arrivate da parte del pubblico in merito ad alcune truffe. Ovviamente la colpa non può essere data a WhatsApp che non fa altro che mettere al servizio degli utenti i suoi servigi. Durante gli ultimi giorni si sta parlando tantissimo della truffa della foto profilo, quella che riuscirebbe addirittura a tirare dentro anche i contatti del malcapitato derubato della propria immagine. Il tutto andrebbe avanti molto velocemente e senza che nessuno se ne accorga.

WhatsApp: con la vostra foto profilo possono dare il via ad una truffa incredibile

Secondo quanto riportato starebbe accadendo qualcosa di davvero incredibile attraverso WhatsApp.alcuni truffatori avrebbero infatti pensato di derubare dell’immagine del profilo alcuni malcapitati a caso, creando un profilo fake che fingerebbe di impersonarli.

Oltre alla foto del profilo, i malviventi riuscirebbero ad impadronirsi anche della lista dei contatti, verso i quali verrà perpetrata la vera truffa. Con il profilo fake creato, verranno contattate le persone dell’elenco dei contatti chiedendo loro una ricarica Postepay, fingendo ovviamente di essere la persona nella foto profilo. Sarà quindi questa la vera truffa, ovvero portare via dei soldi alle persone che crederanno di ritrovarsi ad aiutare un amico o magari un parente.