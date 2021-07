WhatsApp: il vostro profilo può essere rubato dai truffatori in questo modo

Purtroppo ci si ritrova molto spesso a dover affrontare alcune problematiche che riguardano il mondo di WhatsApp. Nonostante l’applicazione sia la più utilizzata e una delle più protette in assoluto, ci sono delle vicissitudini che spesso arrivano a minacciare la privacy e la sicurezza degli utenti.

Le segnalazioni da parte del pubblico sono state tantissime, soprattutto per quanto riguarda una nuova pratica messa in atto dai truffatori. Si tratterebbe di un metodo utile per rubare addirittura l’account, il quale finirebbe nelle mani dei malviventi per qualche ora. Tramite la piattaforma WhatsApp Web, questi riuscirebbero a farsi consegnare in fase di autenticazione il codice di verifica per l’accesso. In questo modo il profilo finirà tra le loro mani.

WhatsApp: ecco il comunicato della polizia di Stato che mette tutti in guardia dalla nuova truffa

“Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente, non esitano ad assecondare la richiesta, rispondendo al messaggio, ignari di essere vittime di una truffa”. Rispondendo agli hacker, “il codice inviato consente ai cybercriminali di impadronirsi dell’account WhatsApp e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima. Questi riescono ad avere accesso ai contatti salvati nella rubrica, innescando una sorta di catena di Sant’Antonio: il profilo WhatsApp dell’utente che ci richiede di inviargli il codice è effettivamente un nostro contatto, che a sua volta ha avuto la violazione del suo account attraverso la stessa condotta fraudolenta. Invitiamo pertanto tutti a verificare le fonti e a non cliccare mai sui link sospetti presenti nei messaggi.“