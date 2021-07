Chi può confermare che un vecchio smartphone usato sia del tutto inservibile nella nostra quotidianità? Il livello di prestazioni e potenzialità che un telefono possiede supera di gran lunga le specifiche tecniche di PC retrodatati di notevoli capacità. Non sarà in grado di girare video in 8K o giocare a 60 fps alla massima risoluzione ma quel vecchio telefono può ancora tornarti utile in molti modi. Ecco come recuperare un tuttofare digitale dal tuo cassetto della scrivania.

Fai tutto questo col tuo smartphone apparentemente inservibile