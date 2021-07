TIM non ha limiti nel corso di questa stagione estiva. Il provider italiano vuole battere tutta la concorrenza nel corso della stagione estiva. In primo luogo, il gestore vuole garantire agli utenti un’alternativa ad Iliad e alle sue tariffe low cost. Per il mese di Luglio, gli abbonati possono optare per le ricaricabili TIM Wonder.

TIM batte tutta la concorrenza: ecco le tariffe Wonder

Le TIM Wonder è una promozione lanciata da TIM per tutti coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. Questa tariffa si rivolge esclusivamente al pubblico dei nuovi clienti. Non è invece possibile la sottoscrizione per coloro che hanno già rete attiva con il provider nazionale.

Nella prima versione della tariffa TIM Wonder i clienti ricevono un pacchetto tutto incluso con chiamate verso tutti, SMS illimitati e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto vantaggiosa è la seconda versione della ricaricabile TIM Wonder. I clienti che attiveranno questa versione della ricaricabile pagheranno 9,99 euro. I contenuti prevedono chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet con velocità 4G.

Come previsto da precedenti accordi con AGCOM, anche TIM assicura a tutti i nuovi clienti costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Almeno nei primi sei mesi è garantita la totale assenza di rimodulazioni sui prezzi mensili per il rinnovo delle tariffe. Per tutte le info i clienti possono rivolgersi negli store ufficiali del gestore.