Sky nella prossima stagione televisiva e per il triennio a seguire dovrà fare a meno della Serie A in esclusiva. Senza il massimo campionato calcistico, la pay tv si reinventa e punta sempre di più ad investimenti nel campo delle telecomunicazioni. Da qui ai prossimi mesi, Sky affiderà sempre più spazio alle sue offerte per la Fibra Ottica.

Sky, le migliori promozioni per Fibra e tv satellitare

Il provider Sky WiFi già rappresenta una certezza da un anno a questa parte in Italia. La media company assicura le migliori tariffe a tutti i clienti più fedeli. Per beneficiare dei migliori prezzi per la telefonia mobile, gli utenti non dovranno fare altro che effettuare una regolare iscrizione alla piattaforma Extra.

In base all’attuale schema previsto da Sky, per gli abbonati che hanno un abbonamento attivo da almeno un anno ci sono ben tre mesi a costo zero per la telefonia fissa. Al tempo stesso, poi, la media company assicura ben sei mesi a costo zero per coloro che hanno un abbonamento alla tv satellitare operativo da almeno sei anni.

Se queste sono le migliori promozioni pensate per i vecchi clienti, l’azienda pensa anche ai nuovi abbonamenti per la tv satellitare. Il futuro di Sky è sempre più caratterizzato da promozioni all inclusive con satellitare e telefonia fissa. L’offerta del momento ha un costo di 39,99 euro: gli utenti avranno accesso a tutti i contenuti del ticket Intrattenimento con serie tv e tanti show esclusivi, cui si aggiunge anche la telefonia con la Fibra ottica.