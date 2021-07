Non sai che titolo iniziare dopo che hai concluso quello che ti ha tenuto incollato fino ad oggi allo schermo? Hai ragione, il catalogo Netflix è così vasto che spesso non si sa proprio cosa guardare. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Niente paura, ecco la serie TV candidata a 5 Emmy e altrettanti Golden Globe che sta facendo impazzire tutti. Ci sono 7 stagioni, quindi avrai un po’ di tempo da passare con i suoi fantastici personaggi e le loro divertenti avventure!

New Girl: la serie TV rivelazione disponibile su Netflix

Si chiama New Girl la serie TV rivelazione che sta piacendo davvero tanto agli utenti di tutto il mondo. Un titolo dal contenuto dedicato a tutti, indistintamente, capace di divertire chiunque voglia passare qualche minuto di sana spensieratezza. Una storia di amicizia molto simpatica e ricca di affetto.

Netflix nel suo scrigno da tempo offre New Girl, un must del palinsesto americano. Pensate che è stata candidata a 5 Emmy e 5 Golden Globe. Non stiamo certo parlando dell’ultima arrivata. A dare il meglio, alzando la qualità di questo titolo, è la formidabile attrice Zooey Deschanel che ne è anche la protagonista.

Comunque, bravi tutti in quelli che sono i numerosi episodi di New Girl. Una ragazza, Jessica Day, interpretata proprio da Zooey, racconta le sue giornate dividendo la propria dimora con altri tre coinquilini maschi. Non può certo mancare la sua simpatica ed esilarante migliore amica. Grazie Netflix per aver scelto questo titolo!

New Girl è una serie TV per tutti

New Girl è una tra le serie TV presenti su Netflix ad essere dedicata all’amicizia, quella vera. La forte unione del gruppo fa da caposaldo alla trama che non risulta mai scontata. Sempre divertente, la noia non è di casa.

Quindi, in attesa che Netflix pubblichi i primi 5 episodi de La Casa di Carta 5, New Girl può essere un modo per scacciare la noia. Composta da 146 episodi in totale, di 20 minuti circa l’uno, saprà divertirvi e farvi trascorrere un po’ di tempo felice ridendo e assaporando i sentimenti della vera amicizia.