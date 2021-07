La ricerca di messaggi o contatti in Microsoft Teams sta per diventare più semplice che mai grazie a un nuovo aggiornamento in arrivo al servizio. La piattaforma di videoconferenza ha rivelato che sta lavorando a un aggiornamento che dovrebbe migliorare notevolmente l’utilità della ricerca all’interno di Microsoft Teams.

La piattaforma afferma che presto introdurrà una pagina di ricerca completamente ridisegnata che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per rintracciare esattamente i risultati di cui hai bisogno per la tua azienda o il lavoro di famiglia.

Microsoft Teams: l’aggiornamento arriverá tra qualche mese

La notizia è stata rivelata in una voce della roadmap di Microsoft 365, che descrive la funzionalità semplicemente come ‘Pagina dei risultati di ricerca in Teams’. La voce rileva che ‘una nuova esperienza di ricerca in Teams renderà la ricerca di messaggi, persone, risposte e file più rapida e intuitiva’.

Continua dicendo che ‘una pagina dei risultati di ricerca ridisegnata fornisce un contesto migliore e risultati più rapidi’ e che lo strumento utilizzerà la ‘rilevanza basata sull’intelligenza artificiale’ in base alle persone e ai contenuti con cui gli utenti interagiscono maggiormente in Teams e altri servizi Microsoft 365 per portarti i migliori risultati.

Microsoft rileva che la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo, con una data di rilascio prevista per novembre 2021. Quando sarà pronto, lo strumento sarà generalmente disponibile, il che significa che Microsoft Teams desktop e mobile potranno trarne vantaggio. Microsoft Teams è destinata a un’importante riprogettazione per allinearsi al lancio di Windows 11 entro la fine dell’anno, con il nuovo client Microsoft Teams 2.0 basato su Microsoft Teams per il Web.