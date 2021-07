Iliad lancia ancora una volta la sua tariffa Flash 120 nel mese di Luglio. Gli abbonati che decidono di affidarsi a questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket all inclusive che prevede chiamate no limits, SMS verso tutti più 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo per questa ricaricabile è di 9,99 euro al mese.

Iliad, il vincolo per i vecchi clienti che attivano la Flash 120

La Flash 120 rappresenta una soluzione molto vantaggiosa per chi decide di attivare un nuovo piano per la telefonia mobile con Iliad. Al tempo, però, la promozione presenta un vincolo molto particolare per coloro che già hanno una SIM operativa con il provider francese. Ad anni di distanza dal suo arrivo in Italia, Iliad ancora non prevede la possibilità di cambio tariffa.

Gli abbonati che scelgono l’operatore transalpino devono accettare la corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta. Questo vincolo ha creato una platea di utenti particolarmente svantaggiati. Ad esempio, coloro che nei primi mesi di attività di Iliad hanno attivato le promozioni Giga 50 o Giga 40, oggi hanno molta difficoltà a passare alla Flash 120, una tariffa più vantaggiosa nel rapporto tra prezzi e soglie di consumo.

I clienti Iliad che desiderano attivare la Flash 120 devono necessariamente effettuare l’attivazione di una nuova rete e dotarsi di un nuovo numero di telefono. Questo passaggio, molto meccanico, ha creato non pochi malumori tra il pubblico di Iliad. Ancora oggi le pagine social del gestore sono piene di commenti di dissenso verso questa particolare scelta commerciale.