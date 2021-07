Dropbox sta ricevendo una serie di modifiche all’interfaccia insieme a nuovi strumenti e funzionalità. Una delle inclusioni più utili è una nuova funzione di conversione dei file, che consente agli utenti di Dropbox di convertire immagini tra diversi formati come JPEG e PNG e file in PDF. Il supporto per la conversione video sarà presto disponibile. Dropbox sta anche aggiungendo nuove funzionalità al suo gestore di password.

Anche i backup automatici della fotocamera da dispositivi mobili, che ora saranno disponibili per gli utenti del livello gratuito di Dropbox, stanno registrando alcuni miglioramenti. Dropbox afferma che i caricamenti dovrebbero ora essere più veloci e affidabili, e su iOS ora c’è un’opzione per specificare esattamente quali cartelle devono essere automaticamente sottoposte a backup

Dropbox: l’aggiornamento è giá disponibile

Il gestore di password del servizio, che è stato reso disponibile ai titolari di account gratuiti ad aprile, viene aggiornato per memorizzare i dettagli delle carte di credito e di debito, mentre è ora disponibile una funzione di condivisione delle password annunciata a marzo. Il gestore di password di Dropbox è disponibile sia per i titolari di account gratuiti che a pagamento, ma gli account gratuiti sono limitati alla memorizzazione di un massimo di 50 password.

Infine, sul web Dropbox sta aggiornando la sua interfaccia di navigazione laterale, rendendo più semplice l’organizzazione dei file tramite trascinamento. Anche il riquadro dei dettagli è stato rivisto per offrire maggiori dettagli sui tuoi file a colpo d’occhio. Gli utenti desktop ottengono anche un’interfaccia semplificata dalla barra delle applicazioni, con accesso semplificato ai contenuti, alla ricerca, all’attività dei file e all’avanzamento della sincronizzazione.