Da oltre un anno circolano voci secondo le quali Apple lancerà una nuova generazione di auricolari, gli AirPods 3, ma soltanto adesso le informazioni diventano concrete riferendo la mossa compiuta dal colosso, che sembra darà il via alla produzione di massa degli auricolari nel mese di agosto.

Apple AirPods 3: il colosso di Cupertino avvierà la produzione ad agosto!

Nel mese di agosto, dunque, Apple darà inizio alla produzione di massa dei suoi AirPods 3 e dei nuovi iPhone 13. I due dispositivi potrebbero essere poi presentati ufficialmente nella stessa occasione e, quindi, nel mese di settembre, periodo nel quale è da collocare l’arrivo dei nuovi iPhone in maniera quasi certa.

Gli Apple AirPods 3 che tanto hanno animato le indiscrezioni dei mesi precedenti non presenteranno particolari novità dal lato tecnico ma si distingueranno per il design rinnovato. Apple accorcerà lo stelo rispetto alla generazione precedente e inserirà i suoi auricolari all’interno di una custodia la cui forma riprenderà quella degli AirPods Pro. Dal punto di vista tecnico continuerà ad essere assente la cancellazione attiva del rumore, prerogativa dei modelli Pro, ma migliorerà la qualità dell’audio.

Dopo una lunga attesa è possibile affermare che potrebbe mancare davvero poco al lancio ufficiale degli auricolari Apple AirPods 3, i quali sono stati già falsificati in passato e messi in commercio in una versione contraffatta. Il modello contraffatto ha dato modo di conoscere quello che potrebbe essere effettivamente il design pensato da Apple per i suoi nuovi auricolari ma soltanto assistendo al lancio ufficiale sarà possibile ottenere conferma a quanto trapelato.