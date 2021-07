WindTre investe ancora nelle tariffe low cost. Il provider arancione ha deciso di proporre una serie di tariffe molto vantaggiose per il pubblico con l’obiettivo di creare una concorrenza agguerrita ad Iliad e alle sue offerte. Nel mese di Luglio, i clienti avranno ancora la possibilità di attivare la Go Unlimited Star+.

WindTre contro Iliad: la tariffa con Giga illimitati

La WindTre Go Unlimited Star+ si conferma la vera alternativa alla ricaricabile Flash 120 di Iliad. Il gruppo commerciale di WindTre propone un’offerta con un ticket più conveniente di Iliad sia per quanto concerne i costi mensili, sia per quanto concerne le soglie di consumo.

WindTre con la sua Go Unlimited Star+ assicura ai clienti Giga illimitati per la connessione internet, telefonate senza limiti ed SMS verso tutti. Il costo di rinnovo per questa promozione è di 7,99 euro: il pagamento è previsto ogni trenta giorni.

Rispetto agli scorsi mesi, i clienti che attivano un nuovo piano con WindTre avranno anche delle garanzie ulteriori. Il gestore, infatti, ha previsto un costo bloccato nel primo semestre di nuovo abbonamento. Le rimodulazioni dei costi nei primi sei mesi di ricaricabile non saranno quindi possibili.

Per le condizioni aggiuntive c’è da segnalare la presenza di una quota extra dal valore di 10 euro. Il costo una tantum dovrà essere versato in sede di attivazione per la ricezione della SIM. Anche la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad è necessaria per il buon esito dell’attivazione. I clienti interessati possono rivolgersi per tutte le informazioni presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano.