Nel corso di questa stagione estiva Vodafone propone agli abbonati importanti tariffe low cost per la portabilità del numero. Il gestore inglese, però, a differenza di altri provider non investe tutte le sue risorse sulle promozioni a basso costo. Vodafone infatti è attiva anche nel campo dei servizi: un esempio è dato dalle eSIM.

Vodafone, le eSIM e l’attivazione online in estate

Vodafone è tra i primi gestori italiani a garantire al pubblico la possibilità di acquistare le schede SIM virtuali. I clienti che intendono acquisire una rete virtuale dovranno corrispondere all’operatore un costo una tantum di 10 euro. La spesa è quindi speculare a quella di una tradizionale scheda telefonica.

I clienti di Vodafone con eSIM avranno a loro disposizione codice QR. Attraverso questo codice sarà possibile l’associazione della rete su uno smartphone di ultima generazione. Il codice inoltre va a sostituire anche i codici PUK e PIN delle schede fisiche.

In linea con le ultime direttive, le eSIM di Vodafone sono compatibili solo ed esclusivamente con gli smartphone di nuova generazione. Il provider, però, con le schede virtuali non propone alcun genere di differenza tra smartphone Android e iPhone.

In estate c’è una novità in più per le eSIM. Gli utenti infatti avranno la possibilità di acquistare le reti virtuali anche attraverso il sito online. Le eSIM si possono quindi associare ad una delle ricaricabili di listino presenti sul portale ufficiale di Vodafone. Allo stato attuale, sempre secondo le direttive commerciali del gestore, sono escluse le tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero.