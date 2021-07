In questi ultimi anni abbiamo visto arrivare ufficialmente sul mercato mobile alcuni smartphone dotati di alcune caratteristiche davvero notevoli, come ad esempio la presenza del supporto alla ricarica rapida. A quanto pare, il produttore cinese Vivo ha intenzione di annunciare a breve un nuovo smartphone a marchio iQOO dotato addirittura del supporto alla ricarica rapida da 160W, ovvero il prossimo Vivo iQOO 8.

Vivo iQOO 8: in arrivo il nuovo smartphone con ricarica rapida da 160W

Una delle sfide dei produttori mobile è quella di proporre sui propri device caratteristiche sempre più accattivanti e sorprendenti. Tra queste, come già accennato, le aziende stanno puntando molto sulle ricariche rapide e ora Vivo è pronta a sorprenderci con l’arrivo di un nuovo smartphone.

Quest’ultimo, in particolare, si chiamerà Vivo iQOO 8 e dovrebbe essere annunciato ufficialmente fra poche settimane, più precisamente il prossimo 4 agosto. Sappiamo che anche Xiaomi sta progettando un nuovo smartphone dotato di una ricarica davvero impressionante da addirittura 200W. Tuttavia, quest’ultimo dovrebbe arrivare sul mercato non prima dell’estate del prossimo anno.

Il nuovo device a marchio iQOO, quindi, dovrebbe anticipare tutti sui tempi portando la sua super ricarica rapida da 160W. Oltre a questa feature, comunque, Vivo iQOO 8 ci sorprenderà anche dal punto di vista prestazionale dato che sarà alimentato dal potente processore Snapdragon 888+ targato Qualcomm. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, invece, per il momento non abbiamo ancora molti dettagli. Possiamo comunque immaginare che troveremo un ampio display SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento, magari da 90Hz o 120Hz. Staremo a vedere se arriveranno novità.