OnePlus presenterà ufficialmente OnePlus Nord 2 5G domani, 22 luglio. Il nuovo smartphone di fascia media è il diretto successore del primo Nord rilasciato circa un anno fa, nel 2020. Anche in questo caso la presentazione sarà completamente diversa rispetto alle presentazioni tradizionali cui siamo abituati. Incarnerà l’essenza del dispositivo e dell’azienda stessa.

A questo link troverete il trailer del nuovo OnePlus Nord 2 5G rilasciato in questi giorni. Per assistere alla presentazione, invece, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale YouTube di OnePlus Nord, domani 22 luglio, alle ore 16:00. Il nuovo Nord 2 5G è un aggiornamento a 360 gradi del suo predecessore. Sarà potenziato da AI, supporterà un sistema di fotocamera incredibilmente intelligente e vanterà caratteristiche tipiche dei dispositivi top di gamma. In particolare, include una fotocamera principale da 50 MP, con sensore Sony IMX 766 integrato e OIS della Serie 9. Inoltre, presenta un chipset di punta di MediaTek – Dimensity 1200 AI – e una serie di funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Il Sony IMX 766 da 50 Megapixel è un sensore più grande rispetto alla media di circa il 56%. Questo sensore produce risultati ottimali anche in casi di scarsa illuminazione. OnePlus Nord 2 5G dispone della nuova modalità Nightscape Ultra per scatti senza paragoni. In particolare, il chip di MediaTek, Dimensity 1200 AI, punta tutto proprio sulla fotocamera. La funzione AI Photo Enhancement è in grado di riconoscere fino a 22 diversi scenari. Mentre la funzione AI Video Enhancement abilita gli effetti HDR in tempo reale. Nord 2 include anche l’ultimo sistema operativo dell’azienda, ossia OxygenOS 11.3. Il risultato sarà un’esperienza veloce e fluida senza scendere a compromessi.