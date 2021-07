Amazon mette sempre a disposizione degli sconti davvero molto interessanti e pare che le offerte di questa settimana sono dettate principalmente dal OnePlus Days, iniziativa creata ad hoc per scontare nettamente i cellulari di tutte le fasce della casa produttrice. Vari sono gli smartphone a cui sono stati apportati degli sconti interessanti, scopriamone di seguito quattro che potrebbero interessarti particolarmente.

Offerte Amazon: i grandi sconti di OnePlus sui cellulari

C’è lo smartphone OnePlus Pro 8GB che è in sconto di circa 150 euro. Arriva dunque al prezzo più basso di 499 euro. Con questo modello sempre in 5G torniamo alla combinazione tra 8 GB e 128 GB di storage ma abbiamo in dotazione hardware superiore tra chip Qualcomm Snapdragon 865, AMOLED da 6.78 pollici con 120 Hz di refresh e fotocamera quadrupla.

Successivamente, parliamo del OnePlus 8 Pro 12 GB, in sconto di 80 euro su un prezzo già al ribasso, è la variante da 12 GB memoria e 256 GB di storage ed equipaggia una batteria a ricarica veloce e modem 5G. Il ribasso porta il prezzo a 599 euro per i modelli blu e verde oltremare.

Dopo, c’è il OnePlus 9 5G 12 GB con uno sconto di 20 euro, che va a portare il prezzo a 699 euro. Lo storage arriva 258 GB.

Infine, concludiamo con il Top: OnePlus 9 Pro 5G 12 GB. Nonostante ci sia uno sconto effettivo solo di 40 euro, il prezzo è comunque ai livelli più bassi per le colorazioni nero e verde e garantisce fotocamera Hasselblad e schermo ad alta definizione inclusi, portando la memoria a 12 GB e lo storage a 256 GB.